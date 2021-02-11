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POLİTİKA

Şehit Astsubay Turhan'ın babası: 16 Nisan'da dönecekti kavuşamadık vatan sağ olsun

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 3 askerden Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın babası Mustafa Turhan, "Vatan sağ olsun" dedi.

Haber Merkezi DHA
Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın babası Mustafa Turhan
Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın babası Mustafa Turhan

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerlerden Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler de Ankara'da tedavi gördüğü hastanede bugün şehit oldu. 3 şehit için yarın Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

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Pençe Kartal-2 Harekatı’nda bir askerimiz daha şehit oldu

Telefonla konuştuk

Şehit askerlerden Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın babası Ankara Sincan'da oturan babası Mustafa Turhan, Türk bayrakları asılan evinin önünde taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı.

İki kızı bulunan Mustafa Turhan, tek oğlunu şehit verdiğini söyledi. Oğluyla en son 1 hafta önce telefonda konuştuklarını belirten baba Turhan, "Telefonla aradı, '3-4 gün beni aramayın; ulaşamazsınız nöbet var' dedi. Morali iyiydi, halimizi hatırımızı sormuştu, kardeşlerini sordu. Dün de haberi geldi. 15 Kasım'da buradan uğurladık, 16 Nisan'da dönecekti. Kavuşamadık. Vatan sağ olsun, mekanları cennet olsun. Diğer yaralı kuzularımıza Allah acil şifalar versin" dedi.

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