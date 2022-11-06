Gündem Şehit ateşi Gaziantepe düştü
GAZİANTEP

Şehit ateşi Gaziantep'e düştü

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehadet haberi ailesine verildi.

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Haber Merkezi İHA
Şehit ateşi Gaziantepe düştü
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk.

Irak'ın kuzeyinde Akıncı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açıldı.

Açılan hain taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk şehit oldu. Şehidin acı haberi, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Acı haberin ardından şehidin baba evi ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan baba Hasan ile anne Zeliha Öztürk ise gözyaşı döktü.

Bekar olduğu öğrenilen ve 7 kardeşi bulunan şehit Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün, yarın Karaman Mahallesi'nde düzenlenecek resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
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