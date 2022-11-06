Şehit ateşi Gaziantep'e düştü

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Sarıyer'de yakalanan Sırp çete lideriyle ilgili Emniyet'ten açıklama: Yapılan aramada bir bulguya rastlanmadı

Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı ve adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı. Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı. Bahçede bulunan havuzun da sökülerek kazıldığı çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.