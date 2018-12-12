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RİZE

Rize Emniyet Müdürü Şehit Altuğ Verdi'nin son sözleri

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözü ortaya çıktı

Rize'de, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından şehit edildiği silahlı saldırının ayrıntıları netleşmeye devam ediyor. Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin son sözü ve koruma polisinin kendine geldikten sonra ilk sorusu ortaya çıktı.

DHA
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi.
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi.

Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde olan İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, tayin istemini iletmek üzere İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası ve cep telefonu alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.

Koşarak odaya girdi

Görüşmede, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, tayin isteyen polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na personel azlığı nedeniyle şu an yer değiştirme yapılamayacağını ancak tayin döneminde kendisine yardımcı olacağını söylediği öğrenildi.

  • Tayininde ısrarcı olan ancak isteği geri çevrilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, sakin şekilde makam odasından çıktıktan sonra girişte teslim ettiği tabancası ve cep telefonunu geri aldı, ardından koşarak makam odasına yöneldi. Sarıcaoğlu önüne çıkan özel kalemde görevli kadın polis memurunu iterek yere düşürdü. Saldırgan polis memuru kapıyı açarak makama girdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'a ateş etti. Bu sırada özel kalem müdürü ve korumalar da makama koştu.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Müdür Polat, yaralı halde kendini makamdan dışarı attı.

Saldırgan ardından yöneldiği Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin başına tabanca dayadı. Emniyet Müdürü Verdi'nin "Yapma" dediği saldırgan, birkaç saniye bekledikten sonra silahını ateşledi.

O sırada odaya giren koruma polisi Yiğit Can Köksal, ateş ederek kendisini de yaralayan saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

Koruma polisinin ilk sözü: Müdürüm nasıl?

Olayda saldırganı vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de bacağından vurularak yaralanan koruma polisi Yiğit Can Köksal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

  • Ameliyattan çıkan polis memurunun meslektaşlarına ilk sözü "Müdürüm nasıl?" oldu. Meslektaşları ilk anda gerçeği söyleyemedikleri Yiğit Can Köksal'a "Müdürümüz iyi" cevabı verdi. Yiğit Can Köksal'ın tedavisi sürüyor. Yoğun Bakım Ünitesi'nden servise alınan Köksal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayda ağır yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor. Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sabaha kadar 'bunu nasıl yaptım?' diye sayıkladı

Tayin isteği nedeniyle gittiği Rize Emniyet Müdürlüğü'nde dehşet saçan ve kendisi de bacağından vurularak etkisiz hale getirilen trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, olayla ilgili meslektaşlarına verdiği ilk ifadesinde şaşkın olduğunu belirterek, "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dediği öğrenildi. Sarıcaoğlu'nun sabaha kadar "Bunu nasıl yaptım" diye kendi kendine sayıkladığı belirtildi.

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