Şehitler kalbimizde

Şehit Bünyamin Dinç'in (41) cenazesi, memleketi Gaziantep'te Bahattin Nakıboğlu Camii'nde düzenlenen törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi. Törene şehidin babası Osman Dinç, annesi Zeynep Dinç, eşi Seher Dinç, 3 çocuğu ve yakınları ile devlet erkânı ve vatandaşlar katıldı. Şehit Kadir Seçgin (41) ise Tokat'ın Turhal ilçesi Şenyurt beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bünyamin Dinç

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Kadir Seçgin

Şehidin annesi Havva Şeçgin, "Her şehitte anne ciğerleri yandı, bugün de benim ciğerim yandı. Vatan sağ olsun. Sen vatanına ihanet etmedin, ben de sana ihanet etmeyeceğim. Bir Türk bayrağı da benim başıma takın" diye ağıt yaktı. Şehidin eşi Esma ile tarım işçisi babası Ali'nin de gözyaşı döktüğü cenaze töreni sonrası şehidin naaşı, Karaevli Mezarlığı'nda toprağa verildi.