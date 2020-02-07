Şehitlerimiz

Van’da çığ düşmesi sonucu şehit olanlar için törenlerle uğurlandı. Şehit 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye personeli ile Hakkari’de kazada şehit düşen asker için Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törenin ardından çığ felaketinde şehit düşen jandarma astsubay Fatih Karagöz (Kocaeli), uzman çavuşlar Özen Çam (Artvin), Ramazan Süslü (Aksaray), Ufuk Deniz (Kastamonu), Özgür Işık (Düzce), Muammer Keskin (Aydın), Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars), Mesut Deniz (Kahramanmaraş), uzman onbaşılar Osman Karaca (Tokat), Cihat Erat (Erzurum), Tarkan Karaca (Eskişehir) ile Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik’in naaşları, memleketlerine uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Mesut Deniz, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Şehit Astsubay Fatih Karagöz, memleketi Kocaeli’de son yolculuğuna uğurlandı.

SOYLU VE KOCA DA KATILDI

İtfaiye personelleri Emrullah Ersarı, Fevzi Sevinç’in cenazeleri ile şehit güvenlik korucuları Mehmet Esen, Nesim Yavuz, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan’ın naaşları da il merkezi ile Çatak ilçesine gönderildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Bakanlar Soylu ve Koca, törende şehit ailelerini teskin etti.

KORUCULAR TOPRAĞA VERİLDİ

Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından şehit 9 güvenlik korucusunun Türk bayrağına sarılı naaşları, Çatak ilçesine getirildi. Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından itfaiye personelleri Emrullah Ersarı, Fevzi Sevinç ile güvenlik korucuları Mehmet Esen, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan ve Nesim Yavuz ilçe merkezi ile mahallelerdeki mezarlıklarda toprağa verildi.

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6 KİŞİ DE DEFNEDİLDİ

Çığın altında kalarak yaşamını yitiren 6 kişi için de tören düzenlendi. Muzaffer Kaya, Mehmet Emin Kurt, Hayrettin Durak ve akraba olan Übeyt, Sadık ile Hayrettin Kapağan’ın cenazeleri Norşin Camisi’ne getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ile vatandaşlar, 6 kişinin Türk bayrağına sarılı tabutlarını omuzlarında taşıyarak cenaze aracına bıraktı. Cenazeler, kent merkezindeki Karşıyaka ve Eskişehir mezarlıklarına defnedildi.

FOTOĞRAF 13 Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Van’da çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucularının naaşları, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törende şehitlerin büyük üzüntü yaşayan yakınları ağıtlar yaktı. şehit korucuların ve itfaiye erlerinin naaşları da toprağa verilmek üzere Van merkez ve Çatak ilçesine gönderildi. Yüreğimiz yanıyor: Çığ felaketi şehitleri son yolculuğuna uğurlandı Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ikinci çığ felaketinde şehit düşen asekrler ve köy korucuları için cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşlarının sel olduğu törende, şehit ailelerinin tabutlara sarılarak ağıt yakması yürekleri dağladı. BiP'te paylaş

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Uçak Tokat’a inemedi

Osman Karaca

Şehit Uzman Onbaşı Osman Karaca, memleketi Tokat’ın Almus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, Van’da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Tokat’a gönderildi. Uçak, kötü hava koşulları nedeniyle Tokat Havalimanı’na inemeyince Sivas Havalimanı’na yönlendirildi. Buradan kara yoluyla Tokat’a getirilen şehidin cenazesi, Almus ilçesinin Çevreli beldesinde defnedildi.

Annesinden helallik almış

Ufuk Deniz

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Şehit Ufuk Deniz'in cenaze töreni

Şehit Onbaşı Ufuk Deniz’in, çığ bölgesine gitmeden önce annesi Behiye Odun’u sabah saatlerinde aradığı ve helallik istediği öğrenildi. Deniz, memleketi Kastamonu’nun Tosya ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

3 kişinin cenazesi çıkartıldı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede ara verilen arama kurtarma çalışmaları dün de devam etti. Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli’ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları sabah saatlerinde başladı. Çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, alan taraması yaptı.

İTFAİYE ERİ ÇIĞ ALTINDA

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Çevre illerden Bahçesaray’a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletildi. Ekipler, üç kişinin daha cansız bedenine ulaştı. İki çığda yaşamını yitirenlerin sayısı 41’e yükseldi. Akşam saatlerinde arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Van Valiliği, çığ altında kalan bir itfaiye eri için bugün yapılacak değerlendirme sonucu yeniden çalışmalara başlanacağını duyurdu.

4 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde tedavisi devam edenlerin olduğunu belirterek, “77 hastamız müracaat etti. 4 hastanın yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Bütün hastalarımız içinde durumu ağır olan kimse görünmüyor. Bugün de 20’ye yakın hastamız taburcu edilecek” diye konuştu.

Yanınızdayız

Şehit yakınları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Yabancı diplomatik misyonlar ve bazı ülkelerin dışişleri bakanları, Van’daki çığ felaketi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu uçağının pistten çıktığı kaza nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj, ABD Dışişleri Bakanlığı taziye mesajları paylaştı. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, “Türk dostlarımızın ve müttefiklerin yanındayız” ifadesini kullandı. Belçika, Fransa, İrlanda, Kazakistan ve Rusya’nın Ankara büyükelçilikleri taziye mesajlarını iletti.

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Acımız katlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Van’daki çığ düşmesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazasının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Van’daki çığ düşmesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazasının kendisini derinden üzdüğünü belirtti. HER ZAMAN TEK YUMRUK

Elazığ depremi ve İdlib’de Türk askerlerinin şehit edilmesi sonrası yaşanan acınının katlandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum. Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de devlet-millet dayanışmasıyla atlatacaktır.”

MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

“İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız. Biz yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte TÜRKİYE olalım... Allah’ın izniyle aşamayacağımız engel yoktur. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte milletimizin yanındayız.”

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, bir paylaşımda bulundu.

HERKESİ DERİNDEN ÜZDÜ

İdlib’de şehit olan askerlerin acısı tazeyken, Van’da meydana gelen çığ felaketleri ve İstanbul’da yaşanan uçak kazasının herkesi derinden üzdüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan asker ve kamu görevlilerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

DAYANIŞMAYI GÖSTERDİK

“Ülke olarak art arda yaşadığımız bu elim olaylar, dayanışmanın önemini bir kez daha göstermiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afet ve felaketlerden korusun.”