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Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a getirilerek hastaneye kaldırılan annesi ile görüştü

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş, rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan annesini görmesi için Diyarbakır'a getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında hava yoluyla getirilen Demirtaş, annesi ile görüştürüldü.

00:07 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:53 - 24/01/2024 Çarşamba
DHA
Selahattin Demirtaş annesini görmesi için Diyarbakır'a getirildi
Selahattin Demirtaş annesini görmesi için Diyarbakır'a getirildi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanan ve özel bir hastaneye kaldırılan annesi Sadiye Demirtaş'ı görmesi için hava yoluyla Diyarbakır'a getirildi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da oturan ve rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan annesi Sadiye Demirtaş'ı görmesi için, hava yoluyla kente getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye gelen Demirtaş, annesi ile görüştürüldü. Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır'a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır” denildi.

Hastanede 3,5 saat kaldı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan annesi Sadiye Demirtaş'ı görmesi için saat 20.00 sıralarında hava yoluyla Diyarbakır'a getirildi. Eşi Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş gelmeden yaklaşık yarım saat önce hastaneye geldi. Çok sayıda özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri, zırhlı araçlarla hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hastanenin normal girişi ve acil çıkışında zırhlı askeri araçlar hazırda bekletildi. Demirtaş, yaklaşık 3,5 saat hastanede kaldı. Saat 23.30 sıralarında Selahattin Demirtaş, yine yoğun güvenlik önlemleri altında hastanenin giriş kısmından çıkartılarak, hazırda bekleyen ‘Kirpi' diye tabir edilen zırhlı araca bindirildi. Demirtaş, polis ve jandarma akiplerinin eskortluğunda geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Havalimanı'na götürüldü.


Manipülasyon ittifakı: Meral Akşener'in 'Erdoğan' yalanına HDP'li Selahattin Demirtaş da destek verdi
Manipülasyon ittifakı: Meral Akşener'in 'Erdoğan' yalanına HDP'li Selahattin Demirtaş da destek verdi

İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığına bugün sabah saatlerinde bir kurşun isabet etti. Kimsenin yara almadığı olay sonrası siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak yaşananlardan sorumlu tuttu. Olayın binaya yakın konumda bulunan inşaattaki hırsızlığı engellemek maksadıyla bir bekçi tarafından ruhsatlı silahla gerçekleştirildiği ortaya çıkarken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da Akşener'e destek açıklaması yaptı. İYİ Partili ortağı ile aynı dili kullanan terör tutuklusu Demirtaş, "Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz." ifadelerini kullandı.


#Selahattin Demirtaş
#Sadiye Demirtaş
#Diyarbakır
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#Hastane
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