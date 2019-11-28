Sera A.Ş. görücüye çıktı 19 yıldır Antalya’da düzenlenen ve Türk tarımını uluslararası pazarlarla buluşturan Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı. Fuat bu yıl TK Sera A.Ş. bin faaliyetlerinin tanıtıldiği yer olarak da önem kazandı.

Orhan Orhun Ünal 28 Kasım 2019, 04:00 Yeni Şafak