Gündem Sıfır atıkta alan genişliyor
AKSARAY

Sıfır atıkta alan genişliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Aksaray Belediyesi atıkların toplanması ve ayrıştırılmasına yönelik faaliyet alanını genişletiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan ‘Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi’yle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, dönüşümü sağlanan atıkların geri kazanılması amacıyla çalışma yürüten Aksaray Belediyesi, gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmayı hedefliyor.

APARTMANLARA SIFIR ATIK KUTUSU

Kağıt, karton, cam, plastik gibi ambalaj atıklarının konutlarda ayrı biriktirilmesi için geri dönüşüm lisansına sahip firma ile işbirliği içerisinde çalışan Aksaray Belediyesi, belirlediği pilot bölgelerde sıfır atık projesi konusunda halkı bilgilendiriyor. Ziyaret ettikleri apartmanlarda halkı bilinçlenmesi için broşür, el kitapçığı ve tekstil ürünü bez çanta hediye eden ekipler, geri dönüşümü sağlanabilen ambalaj atıklarının neler olduğu anlatırken her apartmanın girişine ise sıfır atık toplama kutusu bırakıyor. Ekipler, atıkların düzenli olarak toplanacağını ve geri dönüşümünün sağlanacağını ifade ettiler.

Kent genelinde ‘Sıfır Atık’ projesinin etki alanının her geçen gün arttığına dikkat çeken Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Sürekli değişen ve gelişen dünyada sürdürebilir kalkınma çevre ve atık yönetimiyle mümkün hale gelmiştir. Bizler de Sıfır Atık projesiyle hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için halkımızı sıfır atık hareketine katılmaya davet ediyorum” dedi.

GELECEĞE YATIRIM

  • Gelecek kuşaklara temiz ve ferah bir çevre bırakmak için toplum olarak sıfır atık kültürünün yaygınlaşması gerektiğinin altını çizen Dinçer, “Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz. İsrafı önlemek adına toplumun birer bireyi olarak atıklarımızı geri dönüşüm kutularına bırakalım. Çünkü tüketimimizi, üretime dönüştürmek elimizde” şeklinde konuştu.

Aksaray bedava elektriğe yöneliyor
GÜNDEM
Aksaray bedava elektriğe yöneliyor
Ateşkes masası

Ateşkes masası

​12 ülkenin katıldığı zirveden 'somut ve net' sonuç çıkmadı.
CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

CHP'li Kasım Gülek'in Vehbi Koç'a gönderdiği belge ortaya çıktı.
Afrin destanıböyle yazıldı

Afrin destanı
böyle yazıldı

​Zeytin Dalı Harekatı gazileri Yeni Şafak'a konuştu.
İsrail'e<br>Yavuz'la mesaj

İsrail'e
Yavuz'la mesaj

​Türkiye'den Libya'dan sonra Kıbrıs'ın güneyinde kararlılık adımı.
Suriye'de<br>kalmak istiyorlar

Suriye'de
kalmak istiyorlar

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: Halk İdlib'i rejime terk etmek istemiyor.
635 kişi<br>PKK'dan kaçtı

635 kişi
PKK'dan kaçtı

​2016'dan bu yana toplam 1193 terörist teslim oldu.

Ocak'a kalmayın<br>debi yükselecek

Ocak'a kalmayın
debi yükselecek

​Örgüt imamının WhatsApp yazışmaları deşifre oldu.

Libya Konferansı Bildirgesi

Libya Konferansı Bildirgesi

"BM himayesinde Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz."
BM'den Libya açıklaması

BM'den Libya açıklaması

"​İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz"
Liderliğe devam

Liderliğe devam

Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Berlin zirvesi

Berlin zirvesi

Libya krizinin sona ermesi için liderler bir araya geldi.
İmamoğlu<br> baltayı taşa vurdu

İmamoğlu
baltayı taşa vurdu

​"Kanal İstanbul'dan bahsedip durdu" dediği Varank tek kelime etmemiş.
Akyazı'da<br>gol yağmuru

Akyazı'da
gol yağmuru

​Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yendi.
Emre Akbaba<br>golle döndü

Emre Akbaba
golle döndü

​Galatasaray, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.
Görüşme sona erdi

Görüşme sona erdi

​Erdoğan ile Putin'den Berlin'de kritik mesajlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.