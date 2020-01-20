Sıfır atıkta alan genişliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan ‘Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi’yle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, dönüşümü sağlanan atıkların geri kazanılması amacıyla çalışma yürüten Aksaray Belediyesi, gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmayı hedefliyor.

APARTMANLARA SIFIR ATIK KUTUSU

Kağıt, karton, cam, plastik gibi ambalaj atıklarının konutlarda ayrı biriktirilmesi için geri dönüşüm lisansına sahip firma ile işbirliği içerisinde çalışan Aksaray Belediyesi, belirlediği pilot bölgelerde sıfır atık projesi konusunda halkı bilgilendiriyor. Ziyaret ettikleri apartmanlarda halkı bilinçlenmesi için broşür, el kitapçığı ve tekstil ürünü bez çanta hediye eden ekipler, geri dönüşümü sağlanabilen ambalaj atıklarının neler olduğu anlatırken her apartmanın girişine ise sıfır atık toplama kutusu bırakıyor. Ekipler, atıkların düzenli olarak toplanacağını ve geri dönüşümünün sağlanacağını ifade ettiler.

Kent genelinde ‘Sıfır Atık’ projesinin etki alanının her geçen gün arttığına dikkat çeken Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Sürekli değişen ve gelişen dünyada sürdürebilir kalkınma çevre ve atık yönetimiyle mümkün hale gelmiştir. Bizler de Sıfır Atık projesiyle hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için halkımızı sıfır atık hareketine katılmaya davet ediyorum” dedi.

GELECEĞE YATIRIM

Gelecek kuşaklara temiz ve ferah bir çevre bırakmak için toplum olarak sıfır atık kültürünün yaygınlaşması gerektiğinin altını çizen Dinçer, “Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz. İsrafı önlemek adına toplumun birer bireyi olarak atıklarımızı geri dönüşüm kutularına bırakalım. Çünkü tüketimimizi, üretime dönüştürmek elimizde” şeklinde konuştu.