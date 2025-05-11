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Siirt'te facianın eşiğinden dönüldü

Siirt'te facianın eşiğinden dönüldü

21:1611/05/2025, воскресенье
IHA
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Siirt'te traktörün arkasına bağlı saman helezyonu aniden devrildi.
Siirt'te traktörün arkasına bağlı saman helezyonu aniden devrildi.

Siirt-Batman karayolunda seyir halindeki traktörün arkasına bağlı saman helezyonu aniden devrildi. Olay yerinde başka bir aracın bulunmaması faciayı önledi.

Siirt-Batman karayolunda seyir halinde olan traktörün arkasına bağlı olan helezyonun devrildiği esnada arkadan gelen herhangi bir aracın bulunmaması muhtemel bir kazayı önledi.

Yola devrilen helezyon, karayolunun bir kısmını kapatarak sürücüler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşlar olay yerine gelerek yolu kontrol altına aldı. Traktör sürücüsü ise aracını güvenli bir noktaya çekti.



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