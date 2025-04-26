Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt
Siirt-Bitlis yolunda feci kaza: 2 can kaybı, 1 yaralı

Siirt-Bitlis yolunda feci kaza: 2 can kaybı, 1 yaralı

13:1626/04/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Siirt-Bitlis kara yolunda TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Siirt-Bitlis kara yolunda TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Geçtiğimiz akşam Siirt-Bitlis kara yolunda meydana gelen kazada; bir TIR ve minibüs birbirine girdi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken minibüsteki Hikmet Ertem (62) ve Fırat Tanış (16) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siirt-Bitlis karayolu Alaniçi köyü Yenice mezrası yakınlarında meydana geldi. Zülfükar Askan (25) yönetimindeki TIR, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde minibüsteki Hikmet Ertem'in (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan yaralı Fırat Tanış (16) ve TIR şoförü ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Hayati tehlikesi bulunan Tanış, buradan Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tanış, burada hayatını kaybetti. TIR şoförünün tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#siirt
#bitlis
#kaza
#son dakika
#haber
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?