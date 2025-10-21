Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

10:5021/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1082 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan biri, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçlarından tutuklandı.







#İl Emniyet Müdürlüğü
#narkotik
#Sivas
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler kimlere veriliyor destek tutarı ne kadar?