Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçlarından tutuklandı.