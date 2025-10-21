Şanlıurfa’da telefon kaçakçılığına operasyon: 645 cihaz yakalandı

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 9 milyon 600 bin TL olduğu değerlendirilen 645 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilgili gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.