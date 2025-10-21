Yeni Şafak
Şanlıurfa’da telefon kaçakçılığına operasyon: 645 cihaz yakalandı

Şanlıurfa’da telefon kaçakçılığına operasyon: 645 cihaz yakalandı

09:1721/10/2025, Salı
IHA
Şanlıurfa’da 9 milyon 600 bin TL değerinde 645 adet kaçak telefon ele geçirildi
Şanlıurfa’da 9 milyon 600 bin TL değerinde 645 adet kaçak telefon ele geçirildi

Şanlıurfa’da emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında piyasa değeri 9 milyon 600 bin TL olan, 645 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında cep telefonu kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 9 milyon 600 bin TL olduğu değerlendirilen 645 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilgili gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#Şanlıurfa
#operasyon
#kaçak telefon
