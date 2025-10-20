Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Bursa’da kaçak motor yağı üretimi

Bursa’da kaçak motor yağı üretimi

17:2120/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
BURSA İLİ MUDANYA İLÇESİ ÇEKRİCE MAHALLESİNDE BİR DEPODA KAÇAK MOTOR YAĞI ÜRETİMİ YAPTIĞI TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN İCRA EDİLEN OPERASYON NETİCESİNDE DEPOLARDA 2.750 LİTRE MOTOR YAĞI,
BURSA İLİ MUDANYA İLÇESİ ÇEKRİCE MAHALLESİNDE BİR DEPODA KAÇAK MOTOR YAĞI ÜRETİMİ YAPTIĞI TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN İCRA EDİLEN OPERASYON NETİCESİNDE DEPOLARDA 2.750 LİTRE MOTOR YAĞI,

Bursa’nın Mudanya İlçesinde kaçak motor yağı bulunan depoya jandarma ekipleri baskın düzenledi.


Edinilen bilgiye göre; Çekrice Mahallesinde bir depoda kaçak motor yağı üretimi yapıldığının tespit edilmesi üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyon neticesinde depoda 2 bin 750 litre motor yağı, IBC tanklar içerisinde yaklaşık 10 bin litre motor ve hidrolik yağ olmak üzere toplamda 12 bin 750 litre motor ve hidrolik yağı ele geçirildi. Depo sahibi şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

#Bursa
#Kaçak Yağ
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025 AÇIKLAMALAR: TOKİ 250- 500 Bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarih duyurusu geldi mi?