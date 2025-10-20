Tekirdağ’da kaçakçılığa geçit yok: 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonlarda bin adet kaçak botoks ilacı, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 1 otomatik bilye atar, 23 mermi/fişek, 74 bin 220 adet dolu ve boş makaron, bin 800 sigara sarma kâğıdı, 4 kaçak oyun konsolu, 95 şişe kaçak alkollü içki, 30 paket kaçak sigara, 141 elektronik sigara, bin 607 elektronik sigara yedek parçası, 2 kaçak projektör, 1 sigara sarma makinesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 485 dolar ele geçirildi. Operasyonlarda 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.