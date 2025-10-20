Yeni Şafak
Amazon, Snapchat, Zoom ve Canva çöktü mü? Birçok popüler platforma erişim sorunu yaşanıyor

12:1120/10/2025, Pazartesi
Popüler uygulamalar ve web siteleri erişilemez hale geldi.
Dünya genelinde birçok popüler uygulama ve web site aniden çöktü. Kullanıcılar sabah saatlerinden itibaren Amazon, Amazon AWS, Snapchat, Zoom ve Canva gibi uygulamalarda erişim sorunları yaşandığını bildirdi. Peki, erişim sorunu neden yaşanıyor?

İnternet kullanıcıları, sosyal medya platformlarından oyun servislerine kadar birçok popüler uygulamada ani kesintilerle karşılaştı. Kullanıcılar, sitelere erişim sağlayamadıklarını ve uygulamaların düzgün çalışmadığını bildirdi.

Popüler uygulamalara erişilemiyor

İnternet siteleri ve platformlarındaki kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre, sorunun Amazon Web Services (AWS)’teki bir arızadan kaynaklandığı düşünülüyor.

AWS, resmi hizmet durum sayfasından yaptığı açıklamada,
“Birden fazla AWS hizmetinde artan hata oranları ve gecikmeler gözlemleniyor”
ifadelerine yer verdi.
Amazon Web Services (AWS)
, şirketlerin uygulama ve web sitelerini çalıştırabilmeleri için bilgisayar ve sunucu kiralamasına olanak tanıyan internet altyapı hizmetleri sunuyor.

Hangi platformlar etkilendi?

Web siteleri ve çevrim içi servislerdeki kesintileri izleyen Down Detector verileri, sorunun çok hızlı ve geniş çaplı bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor.


Siteye göre erişim sorunu yaşayan bazı platform ve siteler şöyle sıralanıyor:

Snapchat, Amazon Web Services, Epic Games Store, Zoom, Fortnite, Udemy, Ring, Clash Royale, PlayStation Network, Life360, Signal, Canva.




