Ford 291 binden fazla aracı görüş kaybı ve kaza riskine karşı geri çağırıyor

20/10/2025, Pazartesi
Ford 291 bin aracı geri çağırdı
Ford 291 bin aracı geri çağırdı

Ford, bazı araç modellerinde geri görüş kamerasının belirli ışık koşullarında görüntüyü hatalı göstermesi nedeniyle 291 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı. Şirket, söz konusu arızanın görüş kaybına neden olabileceğini ve bu nedenle kaza riskini artırabileceğini bildirdi. İşte Ford’un geri çağırdığı araç modelleri.

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, bazı modellerinde tespit edilen geri görüş kamerası arızası nedeniyle geniş kapsamlı bir geri çağırma kararı aldı.

Ford hangi araç modellerini geri çağırdı?

Ford, 2020-2022 model F-250, F-350 ve F-450 model pickup'ları kapsayan 291 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Gerekçe olarak geri görüş kamerasındaki görüntü bozulması gösterildi.

Ford’dan yapılan açıklamada, 360 derece görüş kamerası sistemindeki bu arızanın, sürücünün aracın arka tarafını görmesini zorlaştırabileceği ve kaza riskini artırabileceği belirtildi. Geri çağırmadan 2020-2022 model F-250 SD, F-350 SD ve F-450 SD araçları etkileniyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), araç sahiplerine konuyla ilgili bilgilendirme mektuplarının pazartesi günü postalanacağını, nihai çözüm hazır olduğunda ise ikinci bir mektubun mart ayında gönderileceğini duyurdu.

Ford yetkili servisleri yazılım güncellemesini ücretsiz mi yapacak?

Ford yetkili servisleri, çözüm hazır olduğunda görüntü işleme modülü yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek.



