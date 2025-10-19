İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Dört yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Hayrabolu-Malkara kara yolunun Karababa Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Raşit Yılmaz yönetimindeki 59 AEM 376 plakalı otomobil ile karşı yönden Ahmet Kan idaresindeki 35 ZEG 68 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobillerde sürücüler Yılmaz ve Kan ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.