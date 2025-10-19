Yeni Şafak
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Dört yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Dört yaralı

23:3019/10/2025, Pazar
DHA
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Tekirdağ'da karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu dört kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hayrabolu-Malkara kara yolunun Karababa Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Raşit Yılmaz yönetimindeki 59 AEM 376 plakalı otomobil ile karşı yönden Ahmet Kan idaresindeki 35 ZEG 68 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobillerde sürücüler Yılmaz ve Kan ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



#Tekirdağ
#Hayrabolu
#Kaza
