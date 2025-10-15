Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada üç yaralı

Tekirdağ'da kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk üç kişi yaralandı.
Dursun A. idaresindeki 45 TS 655 plakalı hafif ticari araç, Çukuryurt Kavşağı'nda İlknur Ş. yönetimindeki 22 NK 052 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden İlknur Ş. ile otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.