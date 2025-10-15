Yeni Şafak
Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada üç yaralı

18:4015/10/2025, Çarşamba
AA
Tekirdağ'da kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk üç kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Dursun A. idaresindeki 45 TS 655 plakalı hafif ticari araç, Çukuryurt Kavşağı'nda İlknur Ş. yönetimindeki 22 NK 052 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden İlknur Ş. ile otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



