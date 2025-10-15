Yeni Şafak
Tekirdağ’da zehir tacirlerine operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

10:2115/10/2025, Çarşamba
AA
Tekirdağ’da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve 2 evde yapılan aramada uyuşturucu emdirilmiş peçete, bir miktar nakit para, makas ve cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda C.O.Ş, O.H, C.G. ve M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.O.Ş. ve O.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.





#kapaklı
#Tekirdağ
#tutuklama
#uyuşturucu
