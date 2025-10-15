Yeni Şafak
Tekirdağ’da tur aracının çarptığı adam hayatını kaybetti

00:5415/10/2025, Çarşamba
IHA
42 Yaşındaki Olcay Canbay hayatını kaybetti
42 Yaşındaki Olcay Canbay hayatını kaybetti

Malkara’dan Keşan istikametinde seyir halinde olan özel bir şirkete ait tur aracı sürücüsü hakimiyetini kaybederek yol kenarında olan 42 yaşındaki Olcay Canbay'a çarptı. 42 Yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Haliç Mahallesi mevkiinde meydana gelen feci kazada, bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Malkara’dan Keşan istikametinde seyir halinde olan H.G. (65) idaresindeki 34 FIC 124 plakalı özel bir şirkete ait tur aracı, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında evine gitmekte olan 42 yaşındaki Olcay Canbay’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Olcay Canbay ağır yaralanırken, araç bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Canbay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



