Bakırköy'de polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken 5 ekip aracına çarptı

Polis ekipleri kaçan otomobili takibe aldı. Bir süre polis ekiplerinin takip ettiği otomobil, polis araçlarına çarparak yoluna devam etti. Polis ekipleri şüpheliyi durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı, ancak otomobil durmayarak kaçtı. Uzun bir süre polis ekiplerinin takip ettiği otomobil, tekrar Kennedy Caddesi'ni kullanarak ilerlerken, kaza yaptı. Polis ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan şüpheliye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza sonrası yakalanan araçta detaylı inceleme yaptı. Şüphelinin kullandığı otomobil ve kazaya karışan ekip araçları, çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.