Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum beyaza büründü: Kar yağışı trafik kazalarına neden oldu

Erzurum beyaza büründü: Kar yağışı trafik kazalarına neden oldu

11:5213/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kar yağışı trafik kazalarına neden oldu
Kar yağışı trafik kazalarına neden oldu

Erzurum’un Aziziye ilçesi Ilıca bölgesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile beton mikseri çarpıştı. Olay sonrası bölgeye itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında, il genelinde etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu.

Erzurum-Aşkale kara yolu Ilıca kavşağında meydana gelen kazada otomobil ile beton mikseri çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay sonrası bölgeye itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.


#Erzurum
#kar
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? Diyanet 2026 dini günler takvimi