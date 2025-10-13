Erzurum beyaza büründü: Kar yağışı trafik kazalarına neden oldu

Kar yağışı trafik kazalarına neden oldu
Erzurum’un Aziziye ilçesi Ilıca bölgesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile beton mikseri çarpıştı. Olay sonrası bölgeye itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında, il genelinde etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu.
Erzurum-Aşkale kara yolu Ilıca kavşağında meydana gelen kazada otomobil ile beton mikseri çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
