Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
İki çocuk annesi 37 yaşındaki kadına kamyon çarptı: Hayatını kaybetti

İki çocuk annesi 37 yaşındaki kadına kamyon çarptı: Hayatını kaybetti

16:1213/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
İlknur Topal, işe gitmek için karşıya geçmeye çalışıyordu.
İlknur Topal, işe gitmek için karşıya geçmeye çalışıyordu.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kamyonun çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Ayazlı Mahallesi, Kumru-Korgan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun O. idaresindeki 34 DVU 076 plakalı kamyon, işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Topal’a (37) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Topal, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


İlknur Topal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




#ordu
#fatsa
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 aktüel kataloğu yayında: A101’de bu hafta neler var? 16 Ekim Perşembe haftanın indirimli ürünleri listesi