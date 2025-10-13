İki çocuk annesi 37 yaşındaki kadına kamyon çarptı: Hayatını kaybetti

Kaza, ilçenin Ayazlı Mahallesi, Kumru-Korgan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun O. idaresindeki 34 DVU 076 plakalı kamyon, işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Topal’a (37) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.