Mardin'de feci kaza: Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Şanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 BJK 59 ve 27 AEV 344 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan Halime A. (62), Aziz A. (61), Fedayi U. (23) ve Musap A. (20) yaralandı.