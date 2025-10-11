Yeni Şafak
Bursa'da yoğun yağışla gelen kaza: 4 yaralı

Bursa’da yoğun yağışla gelen kaza: 4 yaralı

17:2311/10/2025, Cumartesi
IHA
Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.
Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Derbent Mahallesi yakınlarında İznik Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bursa'da saat 15.30 sıralarında İznik istikametine ilerleyen otomobil yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan Yunus Ş. (29) idaresindeki 07 DG 538 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje uçtu.

Dört yaralı

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.



