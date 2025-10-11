Yeni Şafak
MSB: Iğdır-Ağrı hudut hattında 32 kilo 56 gram uyuşturucu bulundu

MSB: Iğdır-Ağrı hudut hattında 32 kilo 56 gram uyuşturucu bulundu

17:1711/10/2025, Cumartesi
DHA
Iğdır-Ağrı sınır hattı
Iğdır-Ağrı sınır hattı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Iğdır-Ağrı hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 çuval içerisinde 32 kilo 56 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Iğdır-Ağrı sınır hattında yapılan operasyonda 32 kilo 56 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Iğdır-Ağrı hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 3 çuval içerisinde 32 bin 56 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Doğubayazıt Çetenli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi"
denildi.



#Milli Savunma Bakanlığı
#Uyuşturucu Operasyonu
#Iğdır
