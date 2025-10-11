MSB: Iğdır-Ağrı hudut hattında 32 kilo 56 gram uyuşturucu bulundu

"Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Iğdır-Ağrı hudut hattında yaptığı arama tarama sonucunda 3 çuval içerisinde 32 bin 56 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Doğubayazıt Çetenli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi"