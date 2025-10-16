Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü

00:3216/10/2025, Perşembe
IHA
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu istikametine seyir halinde olan H.İ. idaresindeki 34 BK 9099 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araç ters dönerken, sürücü H.İ. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Tekirdağ
#Çerkezköy
#Kaza
