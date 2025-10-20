Grande Panda Fiat’ı sırtlayacak

Geçtiğimiz yıl 125’inci yıl dönümünü kutlayan Fiat’ın dünyaya tanıtımını gerçekleştirdiği yeni küresel ürün gamının ilk modeli Grande Panda Türkiye’de satışa sunuldu. Grande Panda’nın 320 kilometre menzil sunan elektrikli versiyonu, Türkiye’de La Prima donanım seviyesi ile lansman dönemine özel 1 milyon 399 bin 900 lira fiyatla geldi.





3 AYDA 2 BİN ADET SATIŞ YAPACAK

Grande Panda’nın Türkiye’de kısa sürede sevileceğine ve Fiat markasının satışlarında pozitif etki sağlayacağına inandığını belirten Marka Direktörü Altan Aytaç “Yıl sonuna dek 2 bin adet Grande Panda’yı Türkiye yollarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Fiat markasının geleceğinin ilk temsilcisi olan Grande Panda, yepyeni tasarım dili, yenilikçi teknolojileri, kompakt boyutları ve geniş iç hacmi ile mükemmel bir denge sunarak şehir hayatı için ideal, çok yönlü bir araç olarak ailelerin de tercihi olacak. Bu modelle markanın yükselişine şahit olacağız” diyerek sözlerine son verdi.





10 YILDA 700 BİN EGEA SATIŞINA İMZA ATTIK

Bu yıl Türkiye otomobil pazarının 1,4 milyon seviyesine yükselmesini beklediklerini söyleyen Altan Aytaç, “Fiat markasına baktığımızda 82 bin adedin üzerinde bir satış yaptık 9 ayda. Bunun yaklaşık 53 bin adedi ki çoğu da Egea. Pazar payı olarak da yüzde 9’lar seviyesinde bir pazar payımız var. Fiat markası son 6 yılda toplam satışlarda liderliği bırakmadı. Egea’nın 10 yılda toplam satışı 700 bin adedi geçti. Öte yandan tabi en çok merak edilen konulardan biri de Egea’nın üretiminin gelecek sene de devam edip etmeyeceği konusu. Bunun için belli bir çalışma yürütüyoruz. Burada da artık son noktalara geldik. Egea’nın üretiminin devamı için de önemli bir çalışma olduğunu söyleyebilirim.” açıklamasını yaptı.





DOBLO VE SCUDO’DA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ

Fiat markasının en büyük 3 pazarından birisinin Türkiye olduğunun altını çizen Aytaç, “Özellikle ticari araçta, Scudo ve Doblo’da diğer pazarlara göre en çok satış yapan Türkiye pazarı. Son 7-8 senede ülkemizde satılan yaklaşık 7 milyon aracın 1 milyon adedi Fiat markalı oldu. Fiat markası son 8 senede 967 bin adet, yani son çeyrekle birlikte 1 milyon adedi geçecek bir performansa sahip. Öte yandan üretim anlaşmasıyla geri dönen Doblo’nun üretimi 2026’nın ikinci yarısında başlayacak” ifadelerini kullandı.





Maksimum hızı 132 kilometre

Fiat’ın yeni küresel ürün gamının ilk üyesi olan Grande Panda, tamamen elektrikli motor seçeneği ile satışa sunuluyor. 44 kWh batarya ve 83 kW (113 HP) e-motor ile elektrikli yeni Grande Panda, 320 km menzili ile 132 km/s maksimum hız ve 4,2 saniyede 0-50 km/s hızlanma değerlerine sahip. Grande Panda aynı zamanda segmentinde ilk defa, aracın ön tarafında (arka şarj portuna ek olarak) 7 kW’a kadar şarj edebilen ve şarj seviyesini 4 saat 20 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e tamamlayan entegre bir AC spiral geri çekilebilir kablo ile donatıldı. Aracın arka kısmında bulunan, 100 kW şarj gücü sunan hızlı şarj portu ile aynı işlem sadece 20’den yüzde 80’e sadece 27 dakikada tamamlanıyor.



