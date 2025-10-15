Elektrikli araç rekabetinde dengeler değişti: BYD, Tesla’yı küresel satışta geride bıraktı

Yeni Şafak
21:1015/10/2025, Çarşamba
G: 16/10/2025, Perşembe
2025’in üçüncü çeyreğinde BYD, küresel elektrikli araç satışlarında Tesla’yı geçti. Çinli üretici, 2,43 milyon adet satışla dünya lideri olurken; Tesla, artan maliyetler ve Çin’deki rekabet nedeniyle ikinci sıraya geriledi.

Elektrikli araç pazarında dengeler değişti. BYD, 2025’in üçüncü çeyreğinde Tesla’yı geçerek küresel liderliğe yükseldi.


Çinli üretici Tesla’yı geçti

Elektrikli araç sektöründe uzun süredir süren liderlik yarışında taşlar yerinden oynadı. Çin merkezli otomotiv devi BYD, 2025’in üçüncü çeyreğinde Tesla’yı geride bırakarak dünyanın en çok elektrikli araç satan markası oldu.


Yabancı kaynaklara göre BYD, yılın ilk dokuz ayında 2 milyon 430 bin adet tam elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde Tesla’nın teslimat sayısı 2 milyon 280 bin civarında kaldı. Bu fark, özellikle Çin pazarındaki güçlü talep ve BYD’nin uygun fiyatlı modellerine yönelik yoğun ilgiyle açıklandı.


Uygun fiyat, güçlü teknoloji

BYD’nin satış başarısında öne çıkan modeller arasında Seal 07, Dolphin Mini ve Tang SUV yer alıyor. Markanın kendi geliştirdiği Blade Battery teknolojisi ise menzil, güvenlik ve dayanıklılık açısından tüketicilerden tam not aldı. BYD’nin batarya tedarik zincirini tamamen kendi bünyesinde yürütmesinin, markayı Tesla gibi rakiplerine karşı büyük bir avantaj sağladığını belirtiliyor.


Tesla ikinci sırada, ama neden?

Tesla cephesinde satışlarda dramatik bir düşüş olmasa da, artış hızı yavaşladı. Şirket, üretim maliyetlerinin yükselmesi, ABD dışındaki pazarlarda sert rekabet ve özellikle Çin’deki fiyat baskısı nedeniyle pazar payı kaybı yaşadı. Yıl ortasında Model 3 Highland ve Model Y için talebin zayıfladığı, bunun da teslimat rakamlarına yansıdığı bildirildi.


2026’da üçlü rekabet başlıyor

Sektör analistleri, 2026 yılına doğru elektrikli araç pazarında BYD, Tesla ve Geely üçlüsü arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacağını öngörüyor.

Çinli üreticilerin devlet destekleri, iç pazarın büyüklüğü ve agresif fiyat politikaları, önümüzdeki dönemde küresel dengeleri daha da değiştirebilir.

