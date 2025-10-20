Yeni Şafak
Sürücüsünü hakimiyetini kaybetti: Otomobil son hızla dükkana girdi

Sürücüsünü hakimiyetini kaybetti: Otomobil son hızla dükkana girdi

07:3120/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dükkana girdi.

Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi. H.S. idaresindeki 59 AJJ 038 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 59 TR 042 plakalı yol kenarında park halinde bulunan bir araç ve bir işyerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta ve iş yerinde hasar oluşurken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.



Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmazken, araç ve dükkânda maddi hasar meydana geldi.


Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.



