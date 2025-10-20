Sosyal yardım ödemeleri kolaylaşacak

Bakanlık, vatandaşların sosyal hizmet ve yardımlara hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için "Aile Kart" uygulamasını başlattı. Dijital dönüşümün önemli bir halkasını oluşturan yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde sosyal yardım ve hizmet işlemleri daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşacak.







