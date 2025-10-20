Sosyal hizmetlerde Aile Kart uygulaması başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital sistem sayesinde ödemelerin artık daha hızlı yapılacağını açıkladı. İlk etapta 81 ilde doğum yardımları da bu kart ile ödenecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Kart" uygulamasıyla sosyal hizmet ve yardım ödemelerinde vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni bir adımı daha hayata geçirdi. Artık tüm işlemler tek bir kart sayesinde hızlı, güvenli ve pratik şekilde gerçekleştirilebilecek.
Sosyal yardım ödemeleri kolaylaşacak
Bakanlık, vatandaşların sosyal hizmet ve yardımlara hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için "Aile Kart" uygulamasını başlattı. Dijital dönüşümün önemli bir halkasını oluşturan yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde sosyal yardım ve hizmet işlemleri daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşacak.
Bakanlığın "Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda geliştirdiği "Aile Kart" ile sosyal hizmetler ve yardımların hak sahibi vatandaşlara daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor.
Doğum ödemeleri yapıldı
İlk etapta 81 ilde doğum yardımı ödemelerinin yapıldığı "Aile Kart" ile yakın dönemde farklı sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemeleri vatandaşlara ulaştırılacak.
Aile Kart sahibi vatandaşlar, sosyal hizmet ve yardım kapsamındaki ödemeleri, bankaların ortak kullanımına açık "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" ATM'lerinden çekebilecek, alışverişler için tüm POS cihazlarını kullanabilecek.