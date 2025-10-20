Sonbahar ve kış aylarında grip ve soğuk algınlığı vakalarının artmasıyla birlikte bitki çaylarına ilginin de giderek arttığına değinen Dyt. Turan,“Birçok kişi bağışıklığını güçlendirmek veya hastalıkları hafif atlatmak için bitki çaylarını tercih ediyor. Doğal olduğu için zararsız sanılıyor ama yanlış tüketim ciddi sorunlara yol açabilir” diye konuştu.