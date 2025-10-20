CHP’de alarm zilleri çalıyor: 24 Ekim öncesi masada 4 farklı senaryo var

CHP’de tüm gözler 24 Ekim’de görülecek şaibeli kurultay davasına çevrildi. Genel merkezde gerilim yüksek, partide adeta yeniden kırmızı alarm durumu ilan edildi. Duruşma sonucuna göre partiyi bekleyen dört olası senaryo masada bulunuyor.
Suların durulmadığı CHP’de gözler kritik 24 Ekim tarihine çevrildi. 15 Eylül’deki duruşmada mahkemenin talep ettiği belgeler dosyaya eklenirken, partide panik ve belirsizlik giderek yükseliyor.
Duruşmada mahkemenin talep ettiği bilgi ve belgelerin büyük kısmı dava dosyasına eklendi. Artık odak, kurultayın iptali için görülecek 24 Ekim tarihine kaymış durumda.
38. Olağan Kurultayı mahkemelik olmuştu
'Ankara'dan ayrılmayın' talimatı
Olası 4 senaryo
Duruşma sonucunda dört ihtimal öne çıkıyor:
- Kurultay talebinin reddedilmesi: Mahkeme, kurultayın iptal edilmesi talebini reddederse mevcut yönetim sorunsuz şekilde görevine devam edecek.
- Duruşmanın ertelenmesi: Duruşmanın ileri bir tarihe bırakılması ihtimali de mevcut; bu iki senaryo genel merkez için en umut verici olanlar.
- Mutlak butlan kararı: Mahkemeden “mutlak butlan” çıkarsa, Özgür Özel’in bugüne kadar attığı tüm imzalar ve aldığı kararlar geçersiz sayılacak. Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun yeniden partiye lider olma yolu açılacak.
- İhtiyati tedbir kararı: Mevcut yönetim görevden alınır ve partiye çağrı heyeti atanır. Çağrı heyeti, partiyi hızla kurultaya taşıma görevini üstlenecek.
Muhalif kanat tasfiye ediliyor
Öte yandan, Özgür Özel ve yönetimi, kurultayla ilgili iddiaları dile getiren ve soruşturulmasını isteyen muhalif partililere karşı tarihî bir ihraç operasyonu yürütüyor. Gazetecilerden örgüt temsilcilerine kadar pek çok isim hızlıca partiden uzaklaştırılıyor.
Delegelerin yarısı değişebilir
Kongreler takvimi son aşamaya gelirken, mevcut yönetim delegelerin yarısında değişiklik hedefliyor. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkmazsa, Kılıçdaroğlu'na umut bağlayan parti içi muhalefetin CHP üzerindeki etkisinin tamamen ortadan kalkabileceği yorumları yapılıyor.