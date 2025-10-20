CHP savunma yapmayacak iddiası

Özel ve İmamoğlu tarafından alındığı iddia edilen kararı değerlendiren CHP’li isim, “Bunlar devrimciyiz, solcuyuz, cumhuriyet değerlerini savunuyoruz, iktidara karşı mücadele ediyoruz, laflarıyla, aslında kendi hırsızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. CHP tabanı bu yalanları yutmaz” diye konuştu. Savunma yapmayalım tezini öne sürenlerin kendilerini Adnan Menderes’e benzettiği iddialarına da tepki gösteren bir diğer partili ise, “Hem çalacaksın hem de siyasi bir davayı kendine örnek göstereceksin. Bu olmaz. Bu kadar yolsuzluk karşısında ne diyecekler. Herkes merak ediyor” şeklinde konuştu.