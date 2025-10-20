Yeni Şafak
CHP savunma yapmayacak iddiası

CHP savunma yapmayacak iddiası

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:00 20/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu
Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu

Yolsuzluk soruşturmalarında iddianamelerin hazırlanması safhasına gelindi. Önce “Mahkemelerdeki savunmalarımız canlı yayımlansın” diyen CHP yönetiminin “savunma yapmama” kararı aldığı iddia ediliyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, cezaevindeki belediye başkanlarına “Savunma soruşturmaları meşrulaştırır, savunma yapılmayacak” mesajı gönderdi.

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında yargılanan sanıkların mahkemelerde savunma yapmayacağı iddia edildi. Yolsuzluk soruşturmalarında iddianamelerin hazırlanması safhasına geçildi. Daha önce mahkemelerin TV’de canlı yayınlanmasını isten partililerin, mahkemeye yönelik bir karar aldığı belirtiliyor.


AVUKAT EKİBİ İLETMİŞ

CHP Genel Başkan Özgür Özel ile tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevindeki diğer belediye başkanları ve soruşturmalarda adı geçen isimlere özel oluşturulan avukat ekibiyle talimat gönderdiği iddia ediliyor. Bu mesajda yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlere, “Savunma soruşturmaları meşrulaştırır, savunma yapılmayacak” talimatı gönderildiği öne sürüldü.


CHP’LİLERDEN TEPKİ

Özel ve İmamoğlu tarafından alındığı iddia edilen kararı değerlendiren CHP’li isim, “Bunlar devrimciyiz, solcuyuz, cumhuriyet değerlerini savunuyoruz, iktidara karşı mücadele ediyoruz, laflarıyla, aslında kendi hırsızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. CHP tabanı bu yalanları yutmaz” diye konuştu. Savunma yapmayalım tezini öne sürenlerin kendilerini Adnan Menderes’e benzettiği iddialarına da tepki gösteren bir diğer partili ise, “Hem çalacaksın hem de siyasi bir davayı kendine örnek göstereceksin. Bu olmaz. Bu kadar yolsuzluk karşısında ne diyecekler. Herkes merak ediyor” şeklinde konuştu.


TANIKLAR KORKUTUYOR

Yolsuzluk soruşturmalarının ortaya çıkarılmasında önemli bir yer tutan bazı tanıklar, etkin pişmanlıktan yararlanarak, karanlık ve rüşvet ilişkilerini ortaya çıkarmıştı. Savunma yapmayalım söyleminin arkasında, etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanları Adem Soytekin ve Ali İhsan Aktaş gibi tanıkların her duruşmada yer alıyor olmasından kaynaklandığı da öne sürülüyor.


#CHP
#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
