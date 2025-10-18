Türkiye'nin kaderini değiştirecek nadir toprak elementi tesisi CHP engeline takıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Beylikova’da Türkiye’nin yerli ve millî teknolojisiyle kurulması planlanan Nadir Toprak Elementleri Tesisi’nin, CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellendiğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, ÇED olumlu raporuna rağmen belediyenin bilimsellikten uzak gerekçelerle yürütmeyi durdurma davası açtığını belirtti.

"Tüm engellemelere rağmen çalışmalar sürüyor"

Bayraktar yaptığı paylaşımda, “Bugün çıkıp ‘Neden maden işletmiyorsunuz?’ diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!” ifadelerini kullandı. Bayraktar, tüm engellemelere rağmen Gabar’da petrol, Karadeniz’de doğal gaz ve Beylikova’da nadir toprak elementleri çıkarma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

"Hiçbir asılsız iddia ve siyasi engelleme girişimi süreci durduramayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin millî kaynaklarını kendi insan gücü ve teknolojisiyle değerlendirme kararlılığının devam ettiğini belirten Bayraktar, hiçbir asılsız iddia ve siyasi engelleme girişiminin süreci durduramayacağını ifade etti.







