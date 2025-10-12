Küresel rekabet kızışıyor! Herkes peşine düştü: İşte en fazla nadir toprak elementine sahip 10 ülke

Teknolojiden savunma sanayine, elektrikli araçlardan rüzgar türbinlerine kadar her alanda kritik öneme sahip nadir toprak elementleri, yeni küresel güç yarışının merkezinde. Dünyanın yeni enerji savaşı artık bu elementler üzerinden yürüyor. Akıllı telefonlardan füzelere kadar her teknolojide kullanılıyor ve ülkeler arasında sessiz bir rekabet başladı. Peki en fazla nadir toprak elementi hangi ülkede var? İşte en zengin rezervlere sahip ülkeler…

1 /19 Enerji dönüşümü ve teknoloji üretimi hızlandıkça, nadir toprak elementleri sadece ekonomik değil, jeopolitik bir güç unsuru haline geldi. Uzmanlara göre önümüzdeki 10 yıl, bu elementlere sahip ülkelerin küresel politikada daha belirleyici hale geldiği bir dönem olacak.



2 /19 Tüm ülkelerin radarında!

Teknolojinin kalbinde artık nadir toprak elementleri var. Akıllı telefonlardan elektrikli araçlara, radar sistemlerinden rüzgar türbinlerine kadar yüzlerce üründe kullanılan bu elementler, ülkelerin yeni güç savaşının merkezine yerleşti. Çin, ABD ve Türkiye dahil birçok ülke bu stratejik kaynak için yarışta. İşte en fazla nadir toprak elementine sahip ülkeler!



3 /19 Çin ve ABD arasında yeni gerilim hattı

Küresel rekabet bu kez “nadir toprak elementleri” üzerinden büyüyor. Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını elinde bulunduran Çin, stratejik üstünlüğünü korumak isterken; ABD ve Avrupa ülkeleri de bağımlılığı azaltmak için yeni maden sahaları arıyor.

4 /19 Nadir Toprak Elementleri nelerdir?

Nadir toprak elementleri, periyodik tabloda yer alan 15 lantanit elementi (lantan, seryum, praseodim, neodim, prometyum, samaryum, evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprozyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum ve lutesyum) ile birlikte itriyum ve skandiyum olmak üzere toplamda 17 elementten oluşur.



5 /19 Nadir toprak elementleri nerelerde kullanılıyor?

Bu 17 element —başta neodim, seryum, terbiyum, lantan ve gadolinyum olmak üzere— günümüz teknolojisinin vazgeçilmez parçaları: Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar Elektrikli araç motorları ve piller Füze ve radar sistemleri Rüzgar türbinleri ve uydu teknolojileri Uzay ve havacılık (jet motorları, uydu sistemleri) ve tıbbi cihazlar (MR, X-ray makineleri) gibi birçok alanda kullanılır.













6 /19 Beylikova iddialarına yalanlama

Sosyal medyada yer alan “Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası ABD’ye devredildi” iddiasına İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İddialar tamamen asılsızdır. Beylikova sahası Türkiye’nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir. Çalışmalar yerli ve millî imkânlarla yürütülmektedir.”





7 /19 Ayrıca, Eti Maden tarafından kurulan pilot tesisin aktif olduğu ve endüstriyel üretim hazırlıklarının ise ülkemizin tam egemenliği altında sürdüğü belirtildi.





8 /19 İşte en fazla Nadir Toprak Elementi bulunan 10 ülke

10 - KANADA 830 BİN TON





9 /19 9 - TANZANYA 890 BİN TON

10 /19 8 - GRÖNLAND 1,5 MİLYON TON

11 /19 7 - ABD 1,9 MİLYON TON

12 /19 6 - VİETNAM 3.5 MİLYON TON

13 /19 5 - RUSYA 3.8 MİLYON TON



14 /19 4 - AVUSTRALYA 5,7 MİLYON TON

15 /19 3 - HİNDİSTAN 6,9 MİLYON TON

16 /19 2 - BREZİLYA 21 MİLYON TON



17 /19 1 - ÇİN 44 MİLYON TON

18 /19 İşte nadir toprak elementi dağılımının detaylı görselleştirilmiş hali