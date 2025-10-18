YSK CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini reddetti

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkanvekili Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, "daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına" yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna gönderildiğini söyledi.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunun, kongrenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin YSK'den görüş talep ettiğini belirten Özübek, "Bu talep üzerine yapılan toplantıda kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadesini kullandı.