Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları açıklandı: Kim kaç oy aldı? Birinci ve ikinci arasında dev fark

12:0820/10/2025, Pazartesi
Türkiye’de kamuoyunun nabzını tutan anketler yayınlanmaya devam ederken, son olarak Ada Araştırma’nın yayımladığı “Ekim 2025 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Ankete göre, birinci sıradaki isim ile en yakın rakibi arasındaki fark giderek açılıyor. “Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa” sorusuna verilen yanıtlar, Türkiye’nin güncel siyasi haritasını da gözler önüne seriyor. İşte Cumhurbaşkanlığı seçim anketinin detayları.

Halihazırda bir seçim gündemi olmasa da araştırma şirkleri rutin çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Bu çerçevede Ada Araştırma şirketi, son cumhurbaşkanlığı anketini sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, 'Ekim 2025 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması' çalışmasında seçmene "Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa oyunuzu hangi lidere verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tabloya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Erdoğan’ı, yüzde 24,2 ile Mansur Yavaş, yüzde 11,8 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti.

İşte adayların oy oranları


Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa, kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle:


Recep Tayyip Erdoğan: %43,9

Mansur Yavaş: %24,2


Özgür Özel: %11,8

