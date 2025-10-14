Bayğaralar’a dev operasyon

Adana merkezli 10 ilde, firari elebaşı Ramazan Bayğara’nın yönettiği ‘Bayğaralar’ organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 403 adrese eş zamanlı baskınlarda 106 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
10 AY TEKNİK TAKİP
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takipler sonucu tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Yapılan soruşturma çerçevesinde örgüt üyelerinin, husumetli oldukları kişilerin motosikletine takip cihazı yerleştirerek saldırı planladıkları, bir şüphelinin otomobilinde çuvala gizlenmiş iki Kalaşnikof bulunduğu tespit edildi.
54 OLAYA KARIŞMIŞLAR
Örgütün ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, nitelikli yağma, haraç alma ve özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.
DEV OPERASYON
Adana, İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona 800 ekip ve 2 bin polis katıldı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 piyade tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
KUYU 37’NİN DEVAMI
Dün sabah yapılan operasyon, Kasım 2024’te başlatılan “Kuyu-37” soruşturmasının devamı niteliğinde yürütülüyor. Söz konusu operasyonlarda, Ramazan Bayğara’nın yönettiği suç örgütüne yönelik Adana merkezli 16 ilde baskın düzenlenmiş, 331 şüpheliden 286’sı gözaltına alınmış, 207’si tutuklanmıştı. Daha sonra 8 zanlının daha tutuklanmasıyla sayı 215’e yükselmiş, 32 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.
Yeni nesil mafya ‘Bayğaralar’ kim?
- Bayğaralar Çetesi, 1998 doğumlu Ramazan Bayğara tarafından yönetiliyor. Adana kökenli çete, zamanla Urfa, Kırklareli, Batman, İstanbul, İzmir, Ankara gibi geniş bir alanda yasa dışı faaliyetlerde bulundu. Çete, Adana yerelinde faal olan Çoğaçlar ve Şirinler çetesi ile yaşanan husumetleri ile bilinmekte. Ramazan Bayğara'nın abisi Bedirhan Bayğara, Çoğaçlar çetesi tarafından öldürülmüştü. Sosyal medyada Sedat Peker'e hakaretler eden Cenk Çelik cinayeti, Bayğaralar çetesi tarafından sahiplenildi. Bir dönem Barış Boyun ve Daltonlar Çetesi ile ittifak yapan çeteye yönelik çok yönlü operasyonlara 2024’te başlanıldı. Hakkında Interpol bülteni çıkartılan Ramazan Bayğara 2024'te Yunanistan'da tutuklandı. Ancak Mayıs 2025’te Türkiye’ye iade edilmek yerine Yunan adli makamlarınca adli kontrol ile serbest bırakıldı.