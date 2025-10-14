Bayğaralar’a dev operasyon

Bayğaralar Çetesi, 1998 doğumlu Ramazan Bayğara tarafından yönetiliyor. Adana kökenli çete, zamanla Urfa, Kırklareli, Batman, İstanbul, İzmir, Ankara gibi geniş bir alanda yasa dışı faaliyetlerde bulundu. Çete, Adana yerelinde faal olan Çoğaçlar ve Şirinler çetesi ile yaşanan husumetleri ile bilinmekte. Ramazan Bayğara'nın abisi Bedirhan Bayğara, Çoğaçlar çetesi tarafından öldürülmüştü. Sosyal medyada Sedat Peker'e hakaretler eden Cenk Çelik cinayeti, Bayğaralar çetesi tarafından sahiplenildi. Bir dönem Barış Boyun ve Daltonlar Çetesi ile ittifak yapan çeteye yönelik çok yönlü operasyonlara 2024’te başlanıldı. Hakkında Interpol bülteni çıkartılan Ramazan Bayğara 2024'te Yunanistan'da tutuklandı. Ancak Mayıs 2025’te Türkiye’ye iade edilmek yerine Yunan adli makamlarınca adli kontrol ile serbest bırakıldı.