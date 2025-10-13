Yeni Şafak
Sahte faturayla 127 milyon liralık haksız kazanç sağlayan çeteye operasyon: 29 gözaltı

13:2913/10/2025, Monday
IHA
Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kredi çekemeyen kişilere ürün satışı yapılmış gibi fatura düzenleyerek 127 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. Operasyonda yakalanan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere, kredi çekmelerine yardım edeceklerini söyleyerek onların adına ürün satışı yapılmış gibi sahte fatura düzenleyen şüphelilerin kurbanlarına bu fatura bedellerinin geri tahsili için icra müdürlüklerince muvaffakatname hazırlattıkları tespit edildi. 369 kişinin icra dairelerine giderek şüphelilere muvaffakatname verdikleri, çete üyelerinin böylece 127 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Yapılan çalışmaların ardından 33 şüpheli belirlendi.


Polis ekipleri 10 Ekim’de şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. İstanbul, Muğla, Bursa, Amasya, Kütahya ve Bitlis illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise daha önce yapılan operasyonlarda yakalanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.


Yapılan aramalarda, 31 adet telefon, 3 adet laptop, 46 adet sim kart, 3 adet kaşe, mağdur şahıslara ait çok sayıda kişisel bilgilerin bulunduğu dokümanlar ve sahte düzenlenmiş faturalar ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.






