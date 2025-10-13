Sahte faturayla 127 milyon liralık haksız kazanç sağlayan çeteye operasyon: 29 gözaltı

Banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere, kredi çekmelerine yardım edeceklerini söyleyerek onların adına ürün satışı yapılmış gibi sahte fatura düzenleyen şüphelilerin kurbanlarına bu fatura bedellerinin geri tahsili için icra müdürlüklerince muvaffakatname hazırlattıkları tespit edildi. 369 kişinin icra dairelerine giderek şüphelilere muvaffakatname verdikleri, çete üyelerinin böylece 127 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Yapılan çalışmaların ardından 33 şüpheli belirlendi.