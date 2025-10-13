Bayğaralar Organize Suç Örgütüne operasyon: 10 ilde 106 şüpheli yakalandı

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, kasten Öldürme, kasten Öldürmeye Teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, nitelikli yağma, haraç ve özel hayatın gizliliğini İhlal suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde 403 adrese yönelik 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 4 adet el yapımı patlayıcı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 38 bin 915 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.