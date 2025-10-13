Yeni Şafak
Bayğaralar Organize Suç Örgütüne operasyon: 10 ilde 106 şüpheli yakalandı

12:2813/10/2025, Pazartesi
Adana merkezli 10 ilde 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 106 şüpheli yakalandı.
Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah 403 adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı.


Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce elebaşılığını Ramazan Bayğara’nın (yurt dışı firar) yaptığı Bayğaralar Organize Suç Örgütüne yönelik 10 aydır devam eden çalışmalar sonucu şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, kasten Öldürme, kasten Öldürmeye Teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, nitelikli yağma, haraç ve özel hayatın gizliliğini İhlal suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde 403 adrese yönelik 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 4 adet el yapımı patlayıcı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 38 bin 915 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

