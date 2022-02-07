Sivas'ta verimi yüzde 50 artıran sıvı solucan gübresinden 50 bin litre üretilecek

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SORTAŞ, solucan gübresi üretiminde hem bilimsel hem de uygulamalı araştırmalar yapıyor.

Üretim kapasitesini her geçen yıl arttıran tesis, katı ve sıvı gübre stoklarını doldurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SORTAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar, tesiste 10 bin litre sıvı solucan gübresi hazırladıklarını belirterek, "2022 sezonunda çiftçilerimizin tüketimde kullanması için hazırlıklarımız sürüyor. 10 bin litre sıvı solucan gübremiz hazır, yıl sonuna kadar 50 bin litreye kadar sıvı solucan gübremiz hazır olur." ifadelerini kullandı.

Tutar, sıvı solucan gübresinin buğday ve patates üretimi üzerindeki etkisini, Sivas'ın bazı bölgelerinde kimyasal gübre kullanılarak yapılan üretimle karşılaştırdıklarını ve verimde yüzde 50 artış tespit ettiklerini vurguladı.

REKLAM

FOTOĞRAF 7 Kuzey Kore, Çin'den gelen gübrelerin azalması nedeniyle vatandaşlarından kendi dışkılarını gübre olarak kullanması çağrısında bulundu.<br> EV YAPIMI GÜBREYE TEŞVİK<br><br>Tarımsal gübrelerini uzun yıllardır Çin'den sağlayan Kuzey Kore, vatandaşlarını ev yapımı gübre kullanımı yapmaya teşvik ediyor. 10 GÜNLÜK SÜREÇ BAŞLATILDI<br><br>Konuya ilişkin yetkililer 10 günlük bir süreç başlatırken insan dışkısından gübre üretimi konusunda vatandaşlara çağrıda bulunuyor. \"YÜK SIRADAN İNSANLARIN OMUZLARINDA\"<br><br>Uzmanlar \"Sonunda, çiftçilik için gerekli gübreyi toplamanın yükü sıradan insanların omuzlarına düştü\" ifadelerini kullandı. Ayrıca yapılan açıklamada belli bir kotayı dolduran vatandaşların dışkılarıyla ticaret yapabilmesine izin verileceği de duyuruldu. Kuzey Kore'de Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın Ülke genelinde Çin ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gübre sorunu yaşayan Kuzey Kore'de vatandaşlara flaş bir çağrı geldi. Yapılan açıklamada ülkedeki gübre azlığı nedeniyle kendi dışkılarını gübre olarak kullanmaları istendi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder