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Bolu'da korkutan depo yangını: Alevler tüm depoyu sardı

Bolu'da korkutan depo yangını: Alevler tüm depoyu sardı

12:4115/04/2025, Salı
IHA
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Bolu'daki yangında bir depo küle döndü
Bolu'daki yangında bir depo küle döndü

Bolu'da gece saatlerinde Sultanbeyli köyündeki depoda yangın çıktı. Alınan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, SEDAŞ ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan çıkan yangında alevlere teslim olan depo kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Merkeze bağlı Sultanbey köyünde, İbrahim Ç'ye ait depoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, SEDAŞ ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilirken, SEDAŞ ekipleri mahallenin elektriğini kontrollü şekilde kesti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depo küle döndü.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



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