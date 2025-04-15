Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı davada 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis cezasına ve bu cezanın ertelenmesine karar verildi.

1 /4 ünlü televizyon sunucusu Mehmet Ali Erbil hakkında, yasadışı bahis suçuna muhalefet ettiği iddiasıyla açılan davada mahkeme kararını verdi.



2 /4 Erbil, 7258 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet suçlamasından yargılandığı davada önce 1 yıl hapis ve 5 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı.

3 /4 Pişmanlıktan faydalandı Ancak mahkeme, Erbil’in duruşmadaki tutumunu, pişmanlık beyanlarını ve sabıkasız geçmişini dikkate alarak cezada indirime gitti.