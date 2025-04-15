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Mehmet Ali Erbil'e hapis şoku: Sanal kumar davasında karar açıklandı, ünlü sunucunun cezası belli oldu

Mehmet Ali Erbil'e hapis şoku: Sanal kumar davasında karar açıklandı, ünlü sunucunun cezası belli oldu

12:4015/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı davada 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis cezasına ve bu cezanın ertelenmesine karar verildi.

ünlü televizyon sunucusu Mehmet Ali Erbil hakkında, yasadışı bahis suçuna muhalefet ettiği iddiasıyla açılan davada mahkeme kararını verdi.


Erbil, 7258 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet suçlamasından yargılandığı davada önce 1 yıl hapis ve 5 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı.

Pişmanlıktan faydalandı

Ancak mahkeme, Erbil’in duruşmadaki tutumunu, pişmanlık beyanlarını ve sabıkasız geçmişini dikkate alarak cezada indirime gitti.

Verilen karar doğrultusunda, hapis cezası 10 ay 4 güne düşürüldü, günlük 250 liradan adli para cezasına çevrildi. Yani Mehmet Ali Erbil, 10 ay 4 gün için 77 bin lira ödeyecek.

#Mehmet Ali Erbil
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