Pençe-2'den ilk fotoğraflar geldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtildi.
Elde edilen gelişmeler sonucunda 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerinin atışlarına müteakip saat 22.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarıyla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatıldı.
Komando Tugaylarının katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor.
PKK hedeflerine ağır ateş
Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındı.
Operasyonla ilgili dikkat çeken fotoğraflar geldi.