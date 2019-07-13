Gündem Pençe-2den ilk fotoğraflar geldi
ANKARA

Son dakika haberleri: Pençe-2 Operasyonundan ilk fotoğraflar geldi

Pençe-2'den ilk fotoğraflar geldi

Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarının katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındı. Operasyonla ilgili dikkat çeken fotoğraflar geldi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Terör örgütü PKK hedefleri karadan da ateş altına alındı.
Terör örgütü PKK hedefleri karadan da ateş altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtildi.

Elde edilen gelişmeler sonucunda 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerinin atışlarına müteakip saat 22.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarıyla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatıldı.

Harekata Komando Tugayları da katılıyor.

Komando Tugaylarının katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik eli tetikte bekliyor.

PKK hedeflerine ağır ateş


Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındı.

Operasyonla ilgili dikkat çeken fotoğraflar geldi.

Terör örgütü PKK hedefleri karadan da ateş altına alındı.

Terör örgütü PKK hedefleri karadan da ateş altına alındı.

Irak'ın kuzeyine yeni operasyon: Pençe-2 Harekatı başladı
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Irak'ın kuzeyine yeni operasyon: Pençe-2 Harekatı başladı

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