Balıkesir'de 4.6'lık deprem: İstanbul'da da hissedildi

Balıkesir'in Gönen ilçesi merkezli deprem saat 18.44'te meydana geldi.
- AFAD, depremin büyüklüğünün 4.6, derinliğinin ise 12.32 km olduğunu bildirdi.
Deprem, başta Çanakkale ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
AFAD, depremin kısa sürdüğünü ve sonrasında olumsuz bir ihbar bulunmadığını duyurdu.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi depremin önce Çanakkale merkezli olduğunu bildirirken, daha sonra düzeltip Balıkesir merkezli ve 4.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.