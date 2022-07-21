Gündem Balıkesirde 46lık deprem İstanbulda da hissedildi
BALIKESİR

Balıkesir'de 4.6'lık deprem: İstanbul'da da hissedildi

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre: Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 12.32 km olan olan deprem, İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: İstanbulda deprem mi oldu? İstanbulda korkutan sarsıntı
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Balıkesir'in Gönen ilçesi merkezli deprem saat 18.44'te meydana geldi.

  • AFAD, depremin büyüklüğünün 4.6, derinliğinin ise 12.32 km olduğunu bildirdi.

Deprem, başta Çanakkale ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD, depremin kısa sürdüğünü ve sonrasında olumsuz bir ihbar bulunmadığını duyurdu.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi depremin önce Çanakkale merkezli olduğunu bildirirken, daha sonra düzeltip Balıkesir merkezli ve 4.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

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