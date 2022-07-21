Balıkesir'de 4.6'lık deprem: İstanbul'da da hissedildi AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre: Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 12.32 km olan olan deprem, İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi.

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