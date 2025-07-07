Sosyal medya üzerinden bungalov kiralama ilanıyla 636 milyonluk vurgun

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya platformları üzerinden bungalov kiralama ilanları vererek ülke genelinde 105 vatandaşı dolandırmak suretiyle 636 milyon 893 bin 14 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen ve alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 TL işlem hacmi olduğu anlaşılan 8 şüpheli şahsa yönelik Diyarbakır merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak illerinde 1 Temmuz'da eş zamanlı operasyon yapılarak 8 şüpheli gözaltına alındı.