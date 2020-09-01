Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını bugün açıkladı. 60 alanda yapılacak öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyişi sona erdi. Peki sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları nasıl öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir?

MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama ekranı

Adayların sözlü sınavları 6-25 Temmuz arasında yapılmıştı. Sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da duyurulmuştu. Atama tercihleri ise 28-31 Ağustos'ta alınmıştı.





En çok sınıf öğretmeni alınacak

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

En fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından bin 801, İngilizceden bin 739, ilköğretim matematik alanından bin 701, okul öncesi öğretmenliğinden bin 518, rehberlik alanından bin 373, Türkçeden bin 300, özel eğitim branşından bin 118, fen bilimlerinden bin 26 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

OYNAT 00:57 Bakan Selçuk internet bulamayınca karakolda ders işleyen öğretmeni anlattı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenlerin pandemi sürecindeki fedakarlıklarından övgüyle bahseden Bakan Selçuk bulunduğu bölgede internet bulamayan bir öğretmenin karakolda internet bularak öğrencilerine ders vermesini anlattı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



