Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın eski başkan yardımcısı Yılmaz Tuna vefat etti

Son iki yıldır kolon kanseri tedavisi gören, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın emekli başkan yardımcısı Yılmaz Tuna, Gazi Üniversitesi Hastanesinde 12 Mayıs 2021 tarihinde vefat etti.

Görevi boyunca birçok önemli projeye imza atan, evli ve 4 çocuk babası olan Tuna’nın cenazesi, aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın da bulunduğu siyaset ve bürokrasi dünyasından birçok seveninin katılımıyla Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Yılmaz Tuna kimdir?

1964 yılında Konya’da doğan Yılmaz Tuna, 1985 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. 16 Temmuz 2014 – 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

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28 Eylül 2015 – 24 Kasım 2015 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak görev yapan Tuna, 16 Ağustos 2018 tarihinde Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.