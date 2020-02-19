Gündem Taksim Meydanındaki Dijital Gösterim Merkezi kaldırılıyor
İSTANBUL

Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim Merkezi kaldırılıyor

İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'na kurulan ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kaldırılması kararlaştırılan Dijital Gösterim Merkezi'nin kaldırılması çalışmalarına başlandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İletişim Başkanlığı tarafından geçen yıl temmuz ayında kurulan merkezde bugüne kadar "15 Temmuz Milletin Zaferi", "30 Ağustos Zafere Giden Yol", "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" gibi başlıklarda çok sayıda sergi gerçekleştirildi.

  • Meydanda kurulan çadır içerisindeki LED ekranlarda çeşitli videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller, hikaye anlatımı eşliğinde ziyaretçilere sunuldu.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 7 Şubat tarihinde, çadırın kaldırılması yönünde karar vermişti.

"Saygıyla karşılıyoruz"

  • İletişim Başkanlığının 17 Şubat tarihli açıklamasında "İletişim Başkanlığı olarak kararı saygıyla karşılıyor ve Dijital Gösterim Merkezimizi Taksim'den kaldırıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

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